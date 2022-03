Meer dan 10 kilo cocaïne onderschept in container met geschaafd hout

Tijdens het scannen van geselecteerde containers op de Jules Sedney Haven in Suriname, werden vandaag onregelmatigheden geconstateerd in een van de containers.

Deze container werd apart geplaatst voor fysieke controle. Het gaat om een container gevuld met geschaafd hout, dat op pallets was gestapeld.

Bij nadere controle stuitte de douanerecherche en de Port Control Unit (PCU) op drugs, die verwerkt waren in de pallets. Er is meer dan 10 kilo verpakte cocaïne aangetroffen en in beslag genomen.

De Narcotica Brigade gaat verder met het onderzoek. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht.