Op de Jules Sedney haven in Suriname is donderdag weer een partij drugs onderschept. De Surinaamse douane recherche ontdekte de drugs vanmiddag omstreeks 13.00u tijdens controlewerkzaamheden.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de drugs in een container inhoudende hout zouden zijn aangetroffen. Het onderzoek is in volle gang. Diverse eenheden zijn ter plaatse bezig met het onderzoek.

Het vermoeden bestaat dat het gaat een grote partij drugs.