Bij een zware aanrijding vanmiddag aan de Uranusstraat in Suriname, is een auto in brand gevlogen. Het ander betrokken voertuig eindigde ondersteboven op de weg zoals op bovenstaande foto te zien is.

De Surinaamse brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde.

De oorzaak van de aanrijding wordt momenteel onderzocht.