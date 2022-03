COVAB-medewerker aangehouden in zaak hasj in postpakket

De 27-jarige medewerker Gilliano B. van het Centrale Opleiding voor Verpleegkundige en Aanverwante Beroepen (COVAB), is maandag door de Narcotica Brigade in Suriname aangehouden in verband met de drugszaak, waarin een 23-jarige NATIN-student eerder is aangehouden.

Gilliano B. en de student Junior R. zouden een postpakket uit Nederland hebben gehad waarin drugs verborgen zat. De student werd op 3 maart aangehouden en in verzekering gesteld.

Junior R. was een doos, die verzonden was vanuit Nederland en geadresseerd was aan een ander, gaan ophalen. Bij onderzoek bleek dat in het postpakket ruim 800 gram hasj was verborgen tussen levensmiddelen.

De student werd aangehouden en overgedragen aan de Narcotica Brigade. De jongeman wenste niets prijs te geven over de geadresseerde van het pakket.

In het verlengde van deze zaak is de COVAB-medewerker aangehouden. Beiden verdachten blijven in arrest. Het onderzoek duurt voort.