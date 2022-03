Overvaller cambio hield zich schuil in pand en sloeg bij sluiting toe

Een rover gewapend met een vuistvuurwapen pleegde maandagavond bij sluiting een overval op cambio Bridge mall. Dit gebeurde omstreeks 19.00u uur aan de Oost-Westverbinding in Suriname.

De dader hield zich schuil in het pand en kwam tijdens sluiting plotseling te voorschijn en overviel drie vrouwelijke medewerkers. Twee van de slachtoffers werden gekneveld achtergelaten.

Onder bedreiging van het vuistvuurwapen maakte de rover SRD 35.500, USD 12.300, en Euro 6.500 buit.

Volgens de slachtoffers was de overvaller gekleed in een zwarte capuchon met rode strepen. Hij had een witte ondertrui en een blauwe jeansbroek met zwarte patta’s aan. Hij heeft de plaats te voet verlaten.

De directeur van het bedrijf de heer Sewdihal bevestigt dit geval. Hij zegt dat de bovengenoemde bedragen een schatting betreft; het kan meer zijn. De politie van Meerzorg heeft de aangifte opgenomen.