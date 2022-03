Tijdsverschil tussen Nederland en Suriname weer 5 uur vanwege Zomertijd

In Nederland gaat de klok in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 maart een uur vooruit. Dit vanwege het ingaan van de zogenoemde Zomertijd. Hierdoor bedraagt het tijdsverschil tussen Suriname en Nederland vanaf zaterdag 22.00u Surinaamse tijd, weer 5 uur in plaats van 4 uur.

De Zomertijd werd in 1977 in Nederland ingevoerd en in 1996 in de Europese Unie. Door de klok een uur te verzetten lijkt de zon later op te komen en weer onder te gaan. Hierdoor is het ’s morgens langer donker en blijft het ’s avonds juist langer licht.

De gedachte achter zomertijd is ook dat het een energiebesparend effect heeft. Op de laatste zondag van oktober gaat de wintertijd, oftewel de standaardtijd, weer in en wordt het tijdsverschil tussen de twee landen weer 4 uur.

Een uitleg over de winter- en zomertijd zie je in dit filmpje: