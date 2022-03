Man (23) aangehouden voor seksueel misbruik 13-jarig meisje

De politie heeft vrijdag een 23-jarige verdachte aangehouden wegens seksueel misbruik van een minderjarig meisje.

Het 13-jarig meisje woont samen met haar tante en oom en gaat van daaruit naar school. De verdachte is een kweekje van die tante. De ouders van het meisje wonen in het Surinaamse binnenland.

Bijkans drie maanden terug vertelde de tiener het een en ander over de verdachte aan haar vriendinnen. Vrijdag was het meisje niet naar school geweest, terwijl ze een repetitie had.

De schoolleiding stelde een onderzoek in en kwam erachter dat het meisje sinds vorig jaar seksueel misbruikt werd door de 23-jarige. De politie werd geraadpleegd, die op haar beurt het kind op haar woonadres opspoorde.

De politie trof de verdachte ook ter plaatse aan. Hij werd meteen aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Het verder onderzoek is overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken. De verdachte blijft aangehouden.