Mogelijk alleen tegemoetkoming voor Surinaamse Nederlanders met AOW-gat

Minister Schouten van Sociale Zaken werkt aan een regeling waardoor Surinaamse Nederlanders met een AOW-gat een ‘tegemoetkoming’ kunnen krijgen. Dat schrijft De Volkskrant vandaag.

Hiervoor is in het regeerakkoord geen geld gereserveerd. Dat moet de komende weken tijdens het overleg over de Voorjaarsnota worden vrijgespeeld.

Volgens de krant voelt het kabinet er niets voor het AOW-gat van Surinaamse Nederlanders te dichten. Wel kunnen zij een eenmalig bedrag krijgen, waarbij de hoogte waarschijnlijk afhankelijk wordt de grootte van het AOW-gat: meer geld voor ouderen en minder voor jongeren.

Het ministerie van Sociale Zaken laat weten dat het kabinet nog geen besluit heeft genomen. ‘Berichtgeving is nu dus prematuur’, aldus het ministerie.