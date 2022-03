Broers en zus weer vrij na aanhouding om vechtpartij op familiefeestje

Twee broers en een zus, die afgelopen zondag door de politie van Geyersvlijt waren aangehouden nadat er een vechtpartij uitbrak op een familiefeestje, zijn donderdag weer in vrijheid gesteld.

Advocaat Maureen Nibte verleende de drie verdachten Britney, Robertino en Josh B. rechtsbijstand. Ze werden gisteren door het Openbaar Ministerie in Suriname op verzoek van hun advocaat in vrijheid gesteld.

De partner van Josh en zijn zus waren jarig en in verband hiermee was er een feest georganiseerd in Paramaribo Noord. Op een gegeven moment ontstond er ruzie die uitmondde in een vechtpartij, waarbij men onder andere met lege bierflessen en stoelen naar elkaar gooide.

Er vielen enkele slachtoffers die medisch behandeld werden. In deze zaak werden de drie verdachten aangehouden en in verzekering gesteld.

Volgens de raadsvrouw was er op dat moment echter sprake van een chaotische situatie, waardoor het niet duidelijk was wie wat allemaal heeft uitgehaald. Vanwege twijfel en gebrek aan bewijs werden alle drie verdachten na verweren van de raadsvrouw in vrijheid gesteld.