Buurtbewoners verlengde Braamshoopweg maken weg zelf begaanbaar

Buurtbewoners van de verlengde Braamshoopweg in Suriname, die te maken hadden met een onbegaanbare weg, hebben geld ingezameld om zand te kopen. Vrijdagmorgen maakten zij een aanvang met het begaanbaar maken van de weg.

In gesprek met Waterkant.Net zegt buurtbewoner Roël Vanier, dat hij en zijn mede buurtbewoners de situatie al beu zijn. Er is aantal keer aan de bel getrokken bij het Surinaamse ministerie van Openbare Werken, maar steeds kregen zij te horen dat er geen benzine is en dat er ook geen machine ter beschikking is.

De buren die het geklaag zat waren, zamelden geld in en kochten vrijdag op eigen initiatief drie trucks zand om de weg weer op te knappen. Nadien werd de weg handmatig geëgaliseerd door de buurtbewoners.

De grote kuilen op de weg zijn ontstaan door lekkage aan de leidingen of buizen van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM).