Bejaard Surinaams echtpaar dood in woning Den Haag aangetroffen

In een woning aan de Convivastraat in Den Haag heeft de politie de lichamen van een overleden man en vrouw aangetroffen. Het zou volgens buurtbewoners gaan om een ouder Surinaams echtpaar, dat problemen had in de relationele sfeer.

Volgens een buurman woonden een Surinaamse man van tegen de tachtig en een vrouw in een rolstoel in het huis. Ze zouden ook kinderen en kleinkinderen hebben.

Een woordvoerder van de politie zegt dat het gaat om een zaak die zich afspeelde in de relationele sfeer. Volgens een andere omwonende zou het bejaarde stel op het punt hebben gestaan om uit elkaar te gaan.

De politie doet op dit moment onderzoek.