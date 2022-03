‘Slecht weer spelbreker bezoek president aan ondergelopen dorpen’

President Chandrikapersad Santokhi heeft zijn bezoek vandaag aan de diverse onderlopen gebieden in het binnenland uitgesteld door slecht weer. Het staatshoofd zal het bezoek, afhankelijk van de situatie, op een nader te bepalen datum voortzetten, meldt de Communicatie Dienst Suriname (CDS).

“De weersomstandigheden in ons achterland zijn bij het opmaken van dit artikel bijzonder uitdagend. Hierdoor is vliegen ten sterkste afgeraden. Op basis van het bovenstaande heeft de president zijn gepland bezoek moeten uitstellen”, schrijft de CDS.

Santokhi zou vandaag om 14:00 uur vertrekken vanuit het vliegveld te Zorg en Hoop naar het binnenland. Het betrof een oriëntatiebezoek aan burgers in de gebieden getroffen door wateroverlast. De president zou onder andere de gebieden Pusugrunu, Asidonhopo en Langatabiki aandoen.

Het slechte weer is een van de uitdagingen waarmee de regering kampt bij de aanpak van het probleem van wateroverlast in het binnenland. De zending van hulpgoederen gaat echter gestadig verder, daar deze via de waterwegen geschied. Hoewel de boten wat vertraging kunnen ervaren, wil de regering de bevolking een hart onder de riem steken en aangeven dat de goederen onderweg zijn.