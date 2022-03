Cairo en Pomba winnaars Bigi Broki Waka 2022

Bij de uitgestelde Bigi Broki Waka vanmorgen in Suriname, zijn Lesley Cairo en Janiek Pomba nummer 1 geworden op respectievelijk de 5 kilometer snelloop en de 10 kilometer.

De Bigi Broki Waka is sinds 2004 een wandel- en trimloop en internationale hardloopwedstrijd over de Jules Wijdenboschbrug in Paramaribo. Het evenement vindt in de regel op de eerste zondag van het jaar plaats.

Deelnemers bij de start.

In 2021 en 2022 ging de loop niet door vanwege de maatregelen in verband met de pandemie. De loop werd dit jaar verplaatst naar 6 maart, maar dat bleek niet haalbaar.

De organisaties verplaatsten dit in overleg met de politie en de commissariaten naar 20 maart, maar dan zonder wandel-, trim-, en kidsloop. De Bosjebrug was afgesloten voor verkeer.

De winnaars: