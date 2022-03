Oma aangehouden voor medeplichtigheid doden pasgeboren baby

De grootmoeder van de pasgeboren baby, die op maandag 7 maart dood in een doorzichtig zakje werd aangetroffen in een doksenren aan de Soekhoelaan, is vandaag door de Surinaamse politie in verzekering gesteld wegens medeplichtigheid.

Het vermoeden bestaat dat de grootmoeder op de hoogte was van de zwangerschap van haar dochter M.M. en dat zij bepaalde handelingen zou hebben gepleegd. De afdeling Kapitale Delicten van KPS heeft in eerste aanleg van het onderzoek de moeder achterhaald en haar in verzekering gesteld. De zaak werd toen voor verder onderzoek overgedragen aan Jeugdzaken.

Vernomen wordt dat de vrouw de relatie met de verwekker van het kind had beëindigd. De afdeling Jeugdzaken van KPS, die belast is met het onderzoek, heeft vandaag de moeder van M.M. opgepakt. Dit gebeurde nadat haar dochter M.M. bezwarende verklaringen bij de politie aflegde.

De vrouw die tot deze lugubere daad is overgegaan is de 26-jarige M.M., moeder van twee kinderen. Ze was hoogzwanger van haar derde kind en pleegde de daad.

Volgens M.M. kwam ze die dag van de dokter en kreeg ze plotseling hevige pijnen. Op dat moment snelde zij zich naar het toilet en bracht een meisje ter wereld. De meedogenloze moeder kon de politie niet aangeven of het kind levend of dood was geboren. Ze plaatste de baby gelijk na de geboorte in een zak en gooide die vervolgens in de doksenren, op het achtererf.

Het ontzielde lichaampje werd door de stiefvader van M.M. ontdekt. Hij kweekt doksen en merkte op dat de dieren niet aten. Hij nam poolshoogte en ontdekte het lijkje in de ren. Na de ontdekking schakelde hij de Surinaamse politie direct in.

De familie heeft advocaat Maureen Nibte in de arm genomen. De raadsvrouw wilde in dit stadium van het onderzoek niets vrijgeven van de zaak. Ze volstond met de aanhouding van de grootmoeder. Intussen is de aanhouding van de eerder aangehouden moeder met 30 dagen verlengd.