Vrouw krijgt pakket van kennis uit Nederland met daarin hasj

Marcella A. (34) begaf zich woensdag zeer enthousiast naar een postbedrijf in Paramaribo om een pakket af te halen, dat zij van een kennis kreeg. Daar aangekomen werd ze door de douane recherche aangehouden, omdat er drugs in de doos zat.

Bij onderzoek in het postpakket werd tussen de levensmiddelen 275 gram hasj aangetroffen en in beslag genomen. De vrouw verklaarde dat ze de afzender van het pakket niet lang terug heeft leren kennen.

Hij stuurde vrijwillig een doos voor haar vanuit Nederland naar Suriname. Frappant in deze is dat de vrouw de juiste naam, het adres en zijn contactnummer niet kent. Ze kwam hierdoor zeer ongeloofwaardig over bij de wetsdienaren.

Na de ontdekking werd ze samen met de doos overgedragen aan de Narcotica Brigade. Bij de politie legde Marcella onsamenhangende verklaringen af. Op basis daarvan werd ze na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie ter zake overtreding van de Wet op Verdovende Middelen in verzekering gesteld.

Marcella blijft hangende het onderzoek in arrest.