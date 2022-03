Achter een woning aan de Soekhoelaan in Suriname, is vanmiddag een babylijkje in een plastic zak aangetroffen. Een medebewoner heeft dit ontdekt en na de gruwelijke vondst direct de politie gemeld.

De vermoedelijke moeder is niet op het adres aanwezig. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het zou gaan om een foetus. De Surinaamse politie en verschillende instanties zijn ingeschakeld en ter plaatse.

Het onderzoek is in volle gang.