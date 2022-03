Vrouw (26) bevalt in toilet en gooit baby uit raam naar buiten

De samenleving in Suriname is maandag opgeschrikt door het nieuws dat een babylijkje in een plastic zak op een achtererf aan de Soekhoelaan werd aangetroffen. Het gaat om een pasgeboren baby die dood in een doksenren door een huisgenoot werd gevonden. In deze zaak heeft de afdeling Kapitale Delicten van KPS de moeder inmiddels achterhaald.

De vrouw die tot deze lugubere daad is overgegaan is de 26-jarige M.M., moeder van twee kinderen. Ze was hoogzwanger van haar derde kind en pleegde maandag vermoedelijk kindermoord c.q kinderdoodslag. Ze is in het belang van het onderzoek door Kapitale Delicten in verzekering gesteld.

Volgens M.M. kwam ze die dag van de dokter en kreeg ze plotseling hevige pijnen. Op dat moment snelde zij zich naar het toilet en bracht een meisje ter wereld. De meedogenloze moeder kon de politie niet aangeven of het kind levend of dood was geboren. Ze plaatste de baby gelijk na de geboorte in een zak en gooide die vervolgens in de doksenren, op het achtererf.

Het babylijkje werd door de stiefvader van M.M. ontdekt. Hij kweekt doksen en merkte op dat de dieren niet aten. Hij nam poolshoogte en ontdekte het lijkje in de ren. Na de ontdekking schakelde hij de Surinaamse politie direct in.

Vernomen wordt dat de vrouw de relatie met de verwekker van het kind had beëindigd. Ook blijkt dat haar ouders niet op de hoogte waren van haar zwangerschap. Ze is terzake artikel 350 en 351 van het wetboek van Strafrecht te weten kinderdoodslag en kindermoord in verzekering gesteld. Voor deze strafbare feiten staan maximale gevangenisstraffen op van respectievelijk 6 om 9 jaar.

Het babylijkje is door de politie ter obductie in beslag genomen.