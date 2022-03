Inbrekers halen woning compleet overhoop 

Onverlaten hebben afgelopen weekend in een woning te Paramaribo ingebroken en haast alle vertrekken overhoop gehaald. De inbraak werd zaterdagavond rond 22.00u ontdekt.

De heer des huizes, R.D, zegt in gesprek met Waterkant.Net dat niemand ten tijde van de inbraak thuis was. Hij vertrok rond 05.00u uit huis en kwam pas in de avond rond 22.00u thuis. Zijn partner vertrok omstreeks 11.30u uit huis.

Hij vermoedt dat de inbraak tussen 11.30u en 22.00u is gepleegd.

De daders forceerden een schuifraam en verkregen via die ontstane opening toegang tot de woonruimte. De buit betreft SRD 10.000 en waardevolle sieraden. Ook blijkt dat de inbrekers met parfums er vandoor zijn.

Volgens de aangever is dit de tweede keer dat inbrekers hun woning tot hun doelwit hebben gemaakt. Negen jaren terug was het bijna op dezelfde manier het huis ingebroken, waarbij waardevolle goederen werden weggenomen.

De politie van het ressort was na de melding ter plaatse voor onderzoek. De daders zijn vooralsnog onbekend.