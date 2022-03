Stijging coronagevallen China door besmettelijkere versie omikron; steden in lockdown

Terwijl er in Suriname de afgelopen 24 uur sprake was van slechts 9 nieuwe besmettingen, neemt in China het aantal coronabesmettingen de afgelopen dagen flink toe. Volgens de autoriteiten komt dat door de nog besmettelijkere versie van omikron, de BA.2-subvariant.

Tot enkele dagen geleden meldde China nog hooguit honderden besmettingen per dag. Zondag zijn echter 3.393 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd, het hoogste aantal sinds februari 2020, toen het land voor het laatst kampte met een grote golf aan besmettingen.

Door deze uitbraak zijn meerdere noordoostelijk gelegen steden in lockdown. Ook zijn alle scholen in Shanghai, waar ruim 27 miljoen mensen wonen, gesloten meldt de NOS. In meer dan tien regio’s verspreidt het virus zich momenteel snel.

Volgens het Surinaamse coronadashboard was er de afgelopen 24 uur sprake van slechts 9 nieuwe besmettingen in Suriname en liggen er 7 personen in het ziekenhuizen. Op de intensive care zijn geen personen met ziekte door corona meer opgenomen.