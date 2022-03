Automobilist eindigt in kanaal na uitwijken voor gat in wegdek

Bij een eenzijdig verkeersongeval vanmorgen in Suriname, is een bestuurder met zijn voertuig op z’n kop in het kanaal terecht gekomen.

De automobilist reed rond 07.15u over de Tout Lui Faut Kanaalweg, gaande in de richting van de Tout Lui Fautweg. Volgens verklaring van de bestuurder zou hij bij een S bocht voor een gat in het wegdek hebben uitgeweken.

Hij kwam hierdoor met zijn voertuig aan de rechterzijde van de weg terecht, waarna de auto over de kop sloeg en in het kanaal langs de weg eindigde.

De bestuurder klaagde van pijn en is per eigen gelegenheid naar het ziekenhuis gegaan. De politie van de Verkeersunit regio Midden heeft de zaak in onderzoek.

De zwaar gehavende auto: