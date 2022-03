Vrouw springt uit rijdende auto van liftgever die haar wil verkrachten

Een 23-jarige vrouw is vrijdagochtend uit een rijdend voertuig gesprongen, nadat de 20-jarige bestuurder haar probeerde te verkrachten. Dit gebeurde omstreeks 06.15u op de kruising gevormd door de Mawakabo- en de Bomapolderweg in Suriname.

De jonge vrouw kreeg die ochtend een lift aangeboden van een man die ze van gezicht kende. Ze stemde toe en nam plaats in zijn auto. Onderweg veroorzaakte de bestuurder van de auto een aanrijding; aan de Bomapolderweg ramde hij een zijspiegel van een tegenligger en reed na de aanrijding door.

Tijdens het wegrijden haalde de 20-jarige ineens zijn geslachtsdeel uit zijn broek. Onder bedreiging van een mes dwong hij de dame hem seksueel te bevredigen. De vrouw gaf geen gevolg hieraan. Toen de auto bovenvermelde kruising naderde, verminderde de bestuurder de snelheid, waarbij de dame uit de rijdende auto sprong.

De benadeelde van de aanrijding, die inmiddels een achtervolging had ingezet, was getuige dat de vrouw uit de wagen van de verdachte sprong. Hij nam het kentekennummer van de veroorzaker op en speelde dit door aan de politie. De voortvluchtige man werd dezelfde avond door de politie van Santo Boma in de kraag gevat.

De verdachte genaamd Rohan ontkent de poging tot verkrachting en feitelijke aanranding. Volgens hem benaderde hij de dame voor seks. Hij zei niet te snappen waarom de vrouw uit zijn voertuig sprong.

Hangende het onderzoek is de jongeman wegens poging tot verkrachting, feitelijke aanranding en doorrijden na een aanrijding in verzekering gesteld.