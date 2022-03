Meer dan 700.000 SRD buitgemaakt bij inbraak Wahaha Water Factory 

Inbrekers hebben afgelopen nacht flink huisgehouden in het bedrijfspand van Wahaha Water Factory aan de Sophialaan in Suriname. Ze hebben daarbij een geldbedrag van meer dan 700.000 SRD weggenomen.

Volgens een medewerker is er afgelopen nacht flink gefeest bij ‘Trap House’ waar ook hooggeplaatste politiefunctionarissen aanwezig zouden zijn. Hij vindt het frappant dat de daders kans zagen om een kluis van bijkans 100 kilo onder de neus van de politie en alle aanwezigen weg te dragen.

De buitgemaakte kluis zou meer dan SRD 700.000 en belangrijke documenten bevatten. De daders verschaften zich toegang tot het pand door de achterdeur en daarnaast nog eens vier andere deuren binnen in het gebouw open te breken. Alle ruimtes werden overhoop gehaald.

Zondagmorgen iets na negen uur werd de aangever door een bewoner gealarmeerd over de inbraak. Na de telefonische mededeling snelde de aangever zich naar de plaats en trof de achtergelaten ravage aan. De politie van Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek. Er zijn vooralsnog geen verdachten in beeld gebracht. Het onderzoek duurt voort.