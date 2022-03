Lijk van vrouw aangetroffen in appartement

In een appartement aan de Martin Luther Kingweg in Suriname, is zondagmorgen rond 11.00u het ontzielde lichaam van een vrouw aangetroffen. Het lijk was in verre staat van ontbinding.

De politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. Het is nog onduidelijk hoe de vrouw is overleden. De buren hadden haar een week lang niet gezien en namen poolshoogte.

Uit het appartement kwam een onaangename geur, die aanleiding was voor hen om de politie inschakelen.

De politie heeft het ontzielde lichaam na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen.