Naam ‘Brasa park’ op Gaasperdammertunnel is ode aan Roy Ristie

Deze week werd de naam bekend gemaakt voor het park op de Gaasperdammertunnel. Dit park krijgt de naam ‘Brasapark, hetgeen onder meer een ode is aan de onlangs overleden Roy Ristie.

De in Suriname geboren Ristie was een vaderfiguur voor Amsterdam Zuidoost en stond bekend als ‘brasaman’. Onder die naam ondernam hij een heleboel activiteiten in Zuidoost waaronder Brasa Talk, Brasa Music en Brasa Solutions.

Op 3 december vorig jaar is hij vrij plotseling overleden. Na zijn dood kwam er een actie op gang om het park de naam Brasapark te geven.

Brasa betekent omhelzing of knuffel in het Surinaams: een toepasselijke naam voor een park dat voor verbinding moet zorgen. Het park verbindt het Nelson Mandelapark en het Gaasperpark, maar ook de wijken Gaasperdam en de Bijlmer. Die waren door de A9 gescheiden.

Met Brasapark krijgt het stadsdeel een prachtig park met een warme naam, die de herinnering aan Roy Ristie levend houdt aldus de gemeente Amsterdam.