Lichaam in appartement is van 35-jarige vrouw; sprake van zelfdoding

Het lichaam dat vanmorgen in dit appartement aan de Martin Luther Kingweg in Suriname werd aangetroffen, is van de 35-jarige vrouw S.S. Ze zou door verstikking om het leven zijn gekomen.

De buren van de vrouw hadden haar een week lang niet gezien en besloten vanmorgen rond 11.00u poolshoogte te nemen. Uit het appartement kwam een onaangename geur, hetgeen voor hen de aanleiding was om de politie in te schakelen.

Bij aankomt van de politie bleek dat de ruimte op slot was. Deze werd middels een reserve sleutel geopend, waarna haar lichaam werd ontdekt. Omdat zij met plastic over het hoofd werd aangetroffen, werden de onderzoekseenheden van de Surinaamse politie ingeschakeld.

Uit onderzoek is komen vast te staan dat er geen sporen van inbraak aan de woning zijn gevonden. Er zou volgens de politie geen sprake zijn van een misdrijf, maar van zelfdoding.

Praten over zelfmoord? Ga naar uw huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114 (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u).