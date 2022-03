VIDEO: DNA-lid Sampie hekelt misleiding door Hellings, Atompai en Gentle

ABOP DNA-lid Edgar Sampie heeft vrijdag gezegd ‘het te betreuren dat het Surinaamse volk en de leden van het Korps Politie Suriname, voor de zoveelste maal weer misleid worden door de leiding van de SPB’.

Hij doelt hiermee op uitspraken van SPB oud-voorzitter Hellings, de huidige voorzitter Atompai en voorzitter van de Politie Sportcentrale Gentle die beweren dat een bezoek van de Surinaamse president het korps 1,5 miljoen SRD moet gaan kosten.

Sampie, die voorzitter is van de vaste DNA commissie van Justitie en Politie, zegt in gesprek met de Surinaamse nieuwssite Suriname Herald dat het bezoek SRD 134.000 zal kosten en niet de SRD 1.500.000 die de drie noemden.

Hellings schreef in een posting op Facebook dat het KPS onder druk gezet wordt om de kosten van het bezoek van de president te betalen. In de post die hiernaast te zien is, noemt hij het bedrag van SRD 1.500.000.

De andere twee, Gentle en Atompai, beweren in een video van de Vliegende Reporter die hierboven te zien is ook dat het KPS 1,5 miljoen SRD moet gebruiken voor de komst van de president.

Sampie geeft aan dat dit absoluut niet klopt en dat hij de juiste informatie over de begroting van het bezoek van de president opgevraagd heeft. Ook het ministerie van Justitie en Politie heeft laten weten dat het door Hellings, Atompai en Gentle genoemde bedrag van 1,5 miljoen SRD onwaar is.