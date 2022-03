VIDEO: Amerikaanse ambassadeur in Suriname heeft nieuwe residentie

Vier jaar lang hebben Amerikaanse ambassadeurs in Suriname gewoond in de dienstwoning aan de Anton Dragtenweg. Na vele jaren van vergaderingen,diners, bijeenkomsten en vieringen van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag, werd de beslissing genomen om te verhuizen naar een nieuwe, modernere residentie.

Na jaren zoeken en plannen was het eindelijk zover. De nieuwe officiële residentie van de Amerikaanse ambassadeur in Suriname is nu aan de Jan Steenstraat.

Bekijk hieronder een filmpje van de verhuizing en ingebruikname: