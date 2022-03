Inbrekers verstoppen zich onder bed bij aankomst van politie

Twee inbrekers die zich vrijdagochtend in een woning onder een bed verstopten, zijn door de politie van Latour in de kraag gevat. Dit gebeurde rond 04.00u aan de Krapestraat in Suriname.

De sterke arm van de wet was op surveillance, toen een melding binnenkwam, dat twee mannen bezig waren bij een woning in te breken. Bij aankomst van de politie hielden de verdachten Safero L. (31) en Luciano W. (19) zich schuil onder een bed.

De agenten wisten hen toch te vinden en aan te houden. De twee hadden een garagedeur geforceerd en wat goederen klaargezet om deze weg te nemen.

Safero en Luciano zijn elk oud bekenden van de Surinaamse politie. Ze zijn hangende het onderzoek in verzekering gesteld