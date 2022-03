OPINIE: NDP’er Mansaram probeert politiek te scoren met zaak Powisi

[INGEZONDEN] – Sharmila Mansaram, bekend van het NDP fake news platform Faya pepre, was er vanmorgen als de kippen bij om de aanhouding van Powisi een politiek tintje te geven. Blijkbaar is de verkiezingscampagne van de NDP al begonnen en wil ze het vuurtje tegen de huidige orde flink aanwakkeren met fake uitspraken, zoals ze dat tijdens de vorige verkiezingscampagne ook deed.

Volgens Mansaram heeft de aanhouding van Powisi, die tijdens de verkiezingen de VHP ondersteunde, te maken met het feit ‘dat president Santokhi Powisi even niet nodig heeft‘. Op haar Facebookpagina schrijft ze dat hij daarom de gevangenis in moet ‘want hij zou Chan het leven zuur maken‘.

“Ghettoisten, jullie hebben karma over je geroepen want met Bouta konden jullie maken wat jullie wilden en het was niet goed genoeg. Dankbaarheid is een waarde zonder welke je waardeloos bent”, aldus Mansaram.

Het is frappant dat juist Mansaram, die rechten gestudeerd zou hebben en onderdirecteur Justitie en Politie was, tot zulke onzinnige uitspraken komt. Het is immers zo dat van mensen van haar kaliber verwacht mag worden dat er gewacht wordt op de officiële politie informatie. Blijkbaar is in Mansarams geval duidelijk sprake van leri ne poer dong of gewoon politiek opportunisme. Ik gok beiden.

Uit de eerste informatie van de autoriteiten blijkt dat Powisi door de politie opgespoord werd voor heling van een gouden halsketting die enkele dagen terug is buitgemaakt bij een beroving. Toen de politie hem wilde aanhouden vluchtte hij weg met z’n auto en negeerde hij waarschuwingschoten. Ook nadat hij tegen een paal knalde en uit de auto rende, bleef hij vluchten.

Dat hij vervolgens neergeschoten is, is zeker disproportioneel geweld. Maar deze aanpak van de politie, is iets wat we helaas vaker zien bij de Surinaamse politie. Om dat meteen op de president af te schuiven is koren op de molen van de NDP aanhangers en dat weet Mansaram als geen ander.

Het toeval wil dat NDP woordvoerder Panka vandaag een heel verhaal heeft getypt over valse en leugenachtige berichtgeving in de media over zijn partij. Veel woorden die uiteindelijk toch niets betekenen, want zijn eigen partijgenoot loopt op hetzelfde moment onwaarheden te verkondigen.

P. Vulto