In slechte staat verkerende weg naar West-Suriname wordt aangepakt

Na protesten van Inheemse dorpen in Para is gisteren een ondernemer gestart met de rehabilitatie van de weg naar West-Suriname. De kosten worden gedekt door houtondernemers. Door de aanhoudende regens en zware houttrucks verkeert de weg in een zeer slechte staat. De dorpen zoals Bigi Poika, Pikin Saron en Tibiti zijn hiervan weer de dupe, meldt de Vereniging van Inheemse dorpshoofden in Suriname (VIDS).

Om aandacht voor de kwestie te vragen, hebben de dorpen een gezamenlijke actie ondernomen en de weg bij de afslag van Korhopa (Matta) afgelopen woensdag gebarricadeerd. “Onze kinderen kunnen niet meer op deze wijze naar school, want door de wegverzakkingen schudt de bus van alle kanten. Voordat de kinderen op school aankomen, voelen ze zich vermoeid”, zegt Url Tapoto, dorpshoofd van Pikin Saron.

Ook wil de staatsbus van Tibiti niet rijden vanwege de deplorabele staat van de weg. Hierdoor kunnen de mensen hun verkoopwaar zoals landbouw gewassen, vlees en vis niet aan de man brengen in Paramaribo.

Dorpshoofd Tapoto vindt het onbegrijpelijk dat de rehabilitatie van de weg niet is opgenomen in de huidige staatsbegroting. Hij heeft de indruk dat de aanpak van de weg geen prioriteit geniet bij de regering, terwijl de Inheemse gemeenschappen al jarenlang klagen over de weg. “De weg wordt nu belegd met lateriet en wanneer het weer droog is, moet de weg geasfalteerd worden. We willen niet graag actievoeren, maar we gaan de overheid dwingen het probleem duurzaam op te lossen”, zegt Tapoto.

Dorpshoofd Wendeline Sabajo van Korhopa (Matta) zegt dat haar gemeenschap de actie van de andere dorpen ondersteunt. Zij wijst erop dat de overheid weet dat bij elke regentijd bepaalde gedeeltes van de weg in een modderpoel veranderen. Desondanks wordt het probleem niet structureel opgelost. “We voelen mee met de mensen en willen dat de regering prioriteit stelt aan deze kwestie”, aldus Sabajo.

De Organisatie van Samenwerkende Inheemse Dorpen Para en Wanica (OSIP) heeft op 8 maart een schrijven gericht aan president Chandrikapersad Santokhi over de in slechte staat verkerende wegen naar Inheemse dorpen. Het gaat om de wegstrekkingen naar Apoera in het westen en Cassipora/Copi in het oosten. In de brief wordt aan het staatshoofd gevraagd om een dringende aanpak van de wegen. Het dorpsgezag van verschillende dorpen kan vanwege de issue de rust bij de mensen niet garanderen, staat in de brief.