Tien jaar cel geeist tegen kickbokser Rodney G.

Het Openbaar Minsterie in Amsterdam heeft vandaag tien jaar gevangenisstraf geeist tegen de bekende kickbokser Rodney G. Hij wordt verdacht van reeks gewelddadige verkrachtingen.

Vier vrouwen deden aangifte tegen hem. Twee anderen legden getuigenissen af over wat hen was overkomen toen ze met G. in een relatie waren verwikkeld. De slachtoffers schetsen een beeld van een zeer dwingende man die geen tegenspraak duldde.

Alle slachtoffers zeggen dat G. voor zijn extreme seksuele wensen zijn zin bij hen doordreef. “Terwijl ik nee zei, deed hij het toch,” vertelde een van hen aan Het Parool. Ook Peter R. de Vries besteedde aandacht aan deze zaak bij RTL.

Volgens de krant gold Rodney in het verleden als een soort local hero van Amsterdam-Zuidoost. Na een carrière als wedstrijdvechter en portier werkte hij als stuntman en acteur. Zo figureerde hij als body double van Samuel L. Jackson tijdens de opnames van de film The Hitman’s Bodyguard. Daarnaast had hij bijrollen in de NPO-serie Vechtershart en de speelfilm Suriname, schrijft Het Parool.

Volgens justitie moet hij ‘langdurig uit de samenleving worden verwijderd’ vanwege de zeer gewelddadige verkrachtingen.