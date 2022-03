Powisi werd opgespoord voor heling geroofde halsketting

Rinaldo Mussendijk alias Powisi werd door de politie opgespoord voor heling van een gouden halsketting die enkele dagen terug is buitgemaakt bij een beroving. Hij is donderdagavond na een achtervolging neergeschoten te Latour.

Het Regio Bijstandsteam Paramaribo signaleerde Powisi donderdagavond achter het stuur te Beekhuizen en stelde een achtervolging in. De verdachte voerde zijn snelheid op en knalde op de hoek van de Latour- en Martin Luther Kingweg tegen een elektriciteitsmast van de NV Energie Bedrijven Suriname.

Powisi stapte uit het voertuig en nam de benen. Waarschuwingsschoten brachten hem niet op andere gedachten waarna er gericht werd geschoten. Hij heeft een schotverwonding in zijn buikstreek opgelopen en is per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

Er heerste een zeer onoverzichtelijke situatie ter plaatse. De menigte ging flink tekeer tegen de politie. Er werd daarom versterking van de verschillende eenheden ingeroepen. Bekijk hier een filmpje van de situatie.