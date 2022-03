Tien medewerkers Doksenclub ontslagen vanwege stopzetting bedrijf

In verband met de stopzetting van de Doksenclub heeft het bedrijf woensdag de arbeidsbetrekkingen van tien medewerkers moeten beëindigen. Dit zegt Doksenclub-eigenaar Gerard Van Den Bergh.

De ondernemer zegt dat de laatste hoop nog steeds is dat de rechter het bedrijf in het gelijk stelt voor de import van broedeieren in Suriname met een gezondheidscertificaat.

Het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij heeft een importverbod uitgevaardigd voor broedeieren uit Nederland vanwege de vogelgriep. De Doksenclub vindt dat met een gezondheidscertificaat de import normaal kan plaatsvinden en heeft daarom een kort geding aanhangig gemaakt.