Bonden bij Justitie en Politie ontstemd over 17% loonsverhoging; beleggen spoed alv

De bonden die onder het Ministerie van Justitie en Politie ressorteren namelijk het Korps Politie Suriname (KPS), Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS), Korps Brandweer Suriname (KBS) en het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA), zijn niet content met de 17% loonsverhoging van de overheid.

Samen met het bestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB) onder leiding van Poetini Atompai, hebben de overige drie bonden, gemeend om een spoed algemene ledenvergadering (alv) te beleggen over de loonsverhoging. De bonden zullen afzonderlijk vandaag en morgen een alv beleggen. De bondsvoorzitters zeggen dat zij niet eens zijn, maar laten het besluit geheel over aan de alv.

In gesprek met Waterkant. Net zegt bondsvoorzitter van de BBS, Guilliaume Coulor dat ook zijn bestuur vandaag een spoed alv belegd over de kwestie van de koopkracht verstrekking. “Het model is dat wij als bonden samen optrekken betreffende zaken van de leden en hun belangen. Zoals door mijn collegavoorzitter Atompai reeds vermeld, eisen de leden allemaal een loonsverhoging van minimaal 85%, maar nemen genoegen voor de eerste uitbetaling van de maand maart met tenminste een loonsverhoging van 25% uit die 85%. De regering moet rationeel beleid voeren, zodat alle veiligheidsdiensten in Suriname het hoofd boven water kunnen houden, want alle goederen en diensten vliegen de pan uit”, aldus Coulor.

Voorzitter van de bond van Penitentiaire Ambtenaren in Suriname (BPAS), Max Breinburg staat geheel achter hetgeen Coulor naar voren heeft gebracht. “In het belang van de leden laten wij het besluit geheel over aan de alv”, merkt Breinburg op. Ook de bondsvoorzitter van KBS, Wendell Oosterwolde kan zich terugvinden in de woorden van Coulor.

In februari dit jaar zijn alle vier bonden een samenwerkingsverband aangegaan. Ook deze bonden eisen namens hun leden een koopkrachtversterking van tenminste 25% op het brutosalaris van de maand maart 2020. Vandaag belegd de SPB en de BBS een spoed alv. Vrijdag volgen het KBS en het KPA.