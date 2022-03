Een medewerker van Kirapalani Superstore in Suriname, is maandag van de bovenverdieping van de handelszaak aan de Koningstraat gevallen. Het slachtoffer raakte gewond en is met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp.

De man was vermoedelijk bezig met werkzaamheden op de bovenverdieping en viel op een bepaald moment naar beneden. Hoe dat is gebeurd is niet bekend.

De Surinaamse politie kreeg de melding van het bedrijfsongeval en ging ter plaatse voor onderzoek.