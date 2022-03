Op heterdaad betrapte gasbomdief bekent nog drie diefstallen 

In Suriname is de 28-jarige Kevin R. deze week door de politie van Latour op heterdaad betrapt met een gascilinder in zijn bezit.

Tijdens surveillance werd de man gesignaleerd met een gasbom op straat. De politie stelde een onderzoek in. Al gauw bleek dat hij deze ergens had ontvreemd. De verdachte werd aangehouden en ondervraagd. Op zijn aanwijzing werd de plaats aangedaan, waar hij de gasbom had weggenomen.

Kevin bekende bij de politie nog drie andere diefstallen te hebben gepleegd aan de Latourweg. Intussen zijn de benadeelden achterhaald. In het belang van het onderzoek is Kevin terzake diefstal in verzekering gesteld.