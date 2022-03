Leerling met wapen op school; politie grijpt in

De Shri Vishnu School in Suriname was vandaag in rep en roer, nadat er in een schooltas van een tiener een wapen werd aangetroffen. De leerling C. van de tweede klas, is terzake wapenbezit aangehouden en overgebracht naar de afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname.

Hij zat in de klas toen een medescholier het wapen in zijn tas ontdekte. Na de ontdekking werd de politie ingeschakeld voor onderzoek. De scholier werd samen met het wapen overgebracht naar Opa Doeli.

Bij onderzoek bleek dat hij een gasbuks in zijn bezit had, die op een vuistvuurwapen leek. Het is vooralsnog niet bekend waarvoor de jongen de gasbuks naar school meenam en aan wie het toebehoort.

De redactie van Waterkant.Net nam hierover contact op met de directrice van de desbetreffende school. Zij weigerde echter nadere informatie te delen met de pers. Het Surinaamse Openbaar Ministerie beslist over de inverzekeringstelling van C.

In 2018 was ook al een tiener op een school in Paramaribo betrapt met een luchtdrukpistool. In dat geval was het wapen meegenomen om vrees aan te jagen bij de medescholieren.