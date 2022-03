VIDEO: Suriname krijgt hypermoderne meertalige spoedkliniek

Bridge Medical Group N.V. heeft op 7 maart haar eerste hypermoderne en meertalige spoedkliniek geopend. Deze Urgent Bridge Medical Clinic ofwel UBMC, is gevestigd aan de Mozartstraat 84.

Reeds geruime tijd beschikt Suriname over slechts een Spoed Eisende Hulp die gevestigd is in het Academisch Ziekenhuis. Bridge Medical Group N.V. wilde de druk op deze SEH verlichten en inspelen op de medische behoeften van niet alleen de Surinaamse burgers maar ook iedere buitenlandse gast, ongeacht verblijfsstatus, die toe is aan kwalitatieve en betaalbare eerstelijnszorg.

Met deze gedachtegang is hun hypermodern meertalige spoedkliniek geopend, waarbij ze iedere burger kunnen garanderen van (urgente) zorg voor niet levensbedreigende aandoeningen. “Wij zullen open zijn van 6 uur ‘s middags tot 6 uur in de ochtend voor uw gemak, en beschikken over 4 behandelkamers met een internationaal gecertificeerd team bestaande uit doktoren en medische assistenten die Nederlands, Sranan, Spaans en Portugees spreken”, aldus het bedrijf in een persbericht.

“Centraal voor UBMC staat uw gezondheid en comfort; daarom wordt u vanaf onze ingang verwelkomd met sfeervol achtergrond muziek, het geluid van ons stromend waterval, en free wifi. Verder stelt de UBMC klanten in de gelegenheid voor het aansluiten van een Urgency Pass abonnement die u toegang verschaft tot de diensten van de UBMC en waarmee uw medisch dossier digitaal gearchiveerd wordt. Indien u geen pashouder bent, zijn particuliere consults zeker welkom”, meldt UBMC.