Man steekt vriendin en haar blinde oom voor winkel: verdachte voortvluchtig

De 25-jarige A.S. en haar blinde oom A.Z. zijn nog steeds in shock. De twee werden afgelopen weekend diverse keren in hun hoofd gestoken door de partner van de vrouw. Waarom de inmiddels voortvluchtige verdachte genaamd Jonathan overging tot de daad, is nog steeds niet duidelijk.

Vernomen wordt dat het koppel samen met de oom die een visuele beperking heeft, naar een feestje waren. Ze zaten in de auto toen ze rond 05.00u bij een winkel in het centrum van Zanderij stopten, om een biertje te kopen.

Jonathan en de oom stapten uit, terwijl zijn partner op de achterbank in de auto lag te slapen. Ze schrok wakker toen ze haar oom plotseling om hulp hoorde roepen. Nadat de vrouw de woorden ‘no djuk mi‘ hoorde, stond ze op en zag ze tot haar schrik dat Jonathan haar oom met een scherp voorwerp aanviel.

Ze stapte uit de auto en probeerde hem tegen te houden. Ook zij bleef niet bespaard. Hij stak haar tot twee keer toe aan haar hoofd en in haar linker dijbeen. De 41-jarige oom werd gestoken aan het hoofd en borststreek. De vrouw begeleidde haar oom en rende samen met hem het bos in om zich te verstoppen voor de agressieve partner.

Jonathan is toen met het voertuig weggereden. De politie van Zanderij die de melding binnenkreeg trof beide slachtoffers bebloed aan op weg naar Colakreek. Ze werden afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp en waren daarna niet aanspreekbaar.

De verdachte Jonathan is nog voortvluchtig. Waarom de man overging tot de daad is nog een groot raadsel. Aan zijn opsporing wordt gewerkt.