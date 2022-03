Bijrijder (29) dood na auto-ongeluk: bestuurder voortvluchtig

Bij een auto-ongeluk, zondag rond middernacht in Suriname, is de 29-jarige bijrijder Livio Tolud overleden. De bestuurder van de auto S.R. is op de vlucht geslagen.

Het verkeersongeval vond plaats aan de Kuifmanweg. Kort daarvoor reed de bestuurder S.R. samen met zijn bijrijder over eerdergenoemde weg gaande richting Indira Gandhiweg. Door tot nog toe onbekende reden verloor de automobilist de controle over het stuur.

Het voertuig, een zwart gelakte Toyota Vitz, sloeg over de kop en belandde ondersteboven in de goot. De inzittende Tolud werd met zijn hoofd in het water aangetroffen. Hij werd door omstanders uit de auto gehaald. Niet lang daarna overleed de bijrijder ter plaatse.

Van de bestuurder was geen spoor te bespeuren. Hij had de plaats na het verkeersongeval verlaten. De politie kreeg melding dat de automobilist zich naar zijn woning had begeven. Hij was thuis enkele keren bewusteloos geraakt. Zijn huisgenoten wisten niet wat er aan de hand was.

Na de melding deed de politie het adres van S.R. aan. Bij het zien van de politie nam hij de benen.

Het lijk van Tolud is door de politie, in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie, in beslag genomen. Het onderzoek duurt voort.