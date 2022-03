Curaçao North Sea Jazz terug in 2023

Curaçao North Sea Jazz (CNSJ) komt weer terug. Dat onthulde de grote motor achter het festival, Gregory Elias, in een interview met de Arubaanse nieuwssite Noticia Cla.

“Drie jaar lang kon het evenement niet doorgaan, maar als alles meezit, gaat de tiende editie van het festival eind augustus 2023 weer van start”, benadrukte hij.

De organisatie van het festival staat en valt volgens Elias met de ontwikkelingen op het gebied van corona. In 2020 kon het festival niet doorgaan omdat er geen geschikte hoofdacts beschikbaar waren in de maanden augustus en september.

Het CNSJ is door de stichting Fundashon Bon Intenshon in het leven geroepen om het toerisme in het laagseizoen te stimuleren. Het festival werd altijd in het laatste weekend van augustus gehouden. Traditiegetrouw gaan er veel mensen vanuit Suriname naar het festival.