Man trapt 74-jarige buurvrouw tegen de borst 

De politie in Suriname heeft de 47-jarige Hesdy A. aangehouden nadat hij zijn 74-jarige buurvrouw tegen de borst trapte, waardoor ze kwam te vallen. Tussen deze twee buren is er sprake van een slepende ruzie, die een week terug is geëscaleerd.

De buurvrouw was vorige week vrijdag bezig vuil op de berm te plaatsen aan de Cocobiacoweg. De buurman die haar zag sprak haar hierover aan. Er ontstond een woordenwisseling tussen de twee, waarbij de buurman de seniore burger op agressieve wijze aanviel.

Hij trapte haar tegen de borst, met als gevolg dat de vrouw kwam te vallen. Ze stapte naar de politie van Uitvlugt en deed aangifte tegen de driftige buurman.

Hangende het onderzoek is deze buurman voor de laffe daad in verzekering gesteld.