Beelden verwoeste Antonov An-225 Mriya opgedoken

Er zijn beelden opgedoken van de Antonov An-225 Mriya, die tijdens een Russische aanval op Oekraïne is verwoest. De Antonov, het grootste vrachtvliegtuig ter wereld en een van de grootste toestellen ooit gemaakt, was het enige in zijn soort.

In een verslag van een Russische tv-zender (onderaan bericht) is te zien dat er weinig meer over is van de Antonov An-225. Volgens het Oekraïense defensiebedrijf Ukroboronprom is het toestel in brand grotendeels verloren gegaan. Naar schatting van het bedrijf zou een eventuele restauratie ongeveer 2,66 miljard euro kosten.

Antonov Airlines heeft laten weten dat een van de zes motoren voor onderhoud van het toestel was gehaald en dat het daarmee onmogelijk was geworden om het vliegtuig in veiligheid te brengen.

De Oekraïense wereldattractie heeft Suriname in februari 2010, november 2016 en juni 2021 aangedaan om te tanken.

Landing op 18 november 2016 op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven in Suriname.

Bekijk hieronder de beelden van de Russische tv-zender.