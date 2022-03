Surinamer mag Range Rover die hij cadeau kreeg van Nederlandse ex houden

Een Nederlandse vrouw liet onlangs beslag leggen op een Range Rover, die ze cadeau had gegeven aan haar inmiddels Surinaamse ex-vriend Bryan. Toen alles nog koek en ei was, had ze het dure voertuig aan de man gegeven samen met een heleboel andere waardevolle goederen.

De auto, die in Suriname staat, stond ook op naam van de vriend. Alles ging goed totdat ze erachter kwam dat hij er nog een vriendin op na hield. Ze gingen uit elkaar en de vrouw eiste al haar cadeaus direct terug.

De auto stond echter op zijn naam en in een poging het voertuig terug te krijgen, liet de Nederlandse ex-vriendin beslag leggen op het voertuig. De man schakelde de bekende Surinaamse advocaat Maureen Nibte in, die een vordering indiende waarin aangegeven werd dat de man snel weer over het voertuig moest kunnen beschikken.

De Surinaamse rechtbank liet weten dat de eis van de Nederlandse vrouw is afgewezen waardoor de man deze week weer over de auto kan beschikken.