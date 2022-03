Vrouw met psychische problemen slaat ruit bij CBB kapot

Een 44-jarige vrouw heeft hedenmorgen een ruit bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) met een voorwerp kapot geslagen. Dit vond plaats aan de Mr. Jaggernath Lachmonstraat in Suriname.

Ze vond dat CBB haar papieren niet in orde wilde maken. De vrouw rende het terrein op gewapend met een stuk hout en sloeg vervolgens een ruit van het gebouw stuk (foto).

Jenny A., werd tegengehouden door de bewaker. De politie van Uitvlugt werd ingeschakeld voor onderzoek. De agenten brachten de vrouw over naar het bureau.

Na overleg met Surinaamse Openbaar Ministerie werd zij gebracht naar het Psychiatrisch Centrum Paramaribo (PCS) voor opname. Uit onderzoek blijkt dat Jenny vorig jaar daar was opgenomen. Haar psychische gesteldheid is niet helemaal in orde.