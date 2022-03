Gewapende roofoverval op tankstation te Wanica

Drie criminelen hebben woensdagavond omstreeks 19.45u een gewapende roofoverval gepleegd op een in aanbouw zijnde pompstation aan de Mohamed Rashied Pierkhanweg in Suriname. De daders maakten daarbij in totaal 12.800 euro en 63.000 SRD buit.

Het slachtoffer A.K., was samen met zijn dochter bezig de shop van het tankstation te bevoorraden toen drie rovers, van wie twee gewapend met vuistvuurwapens hen overvielen. Zij maakten een tas inhoudende 10.000 euro en 60.000 SRD buit.

Daarnaast werd een geldbedrag groot 2.800 euro, 3.000 SRD, een gouden halsketting, een zilveren bracelet en een mobiele telefoon buitgemaakt.

Na hun snode daad verlieten de daders de plaats met een grijs gelakte Toyota Starlet. Ze zijn richting Sunny Point gereden. De politie van Santodorp heeft de aangifte opgenomen. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.