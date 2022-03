Prijs van diesel, v-power en unleaded wordt weer aangepast

De prijs van diesel, v-power en unleaded in Suriname wordt weer aangepast. Het gaat om een verhoging die zaterdagochtend 5 maart om 00.00 uur ingaat.

De prijs van diesel wordt SRD 19,87 voor een liter, v-power wordt SRD 23,10 en unleaded SRD 19,43. De verhoging van de brandstofprijzen heeft alles te maken met de gestegen wereldprijs van ruwe olie. Door de oorlog in Oekraïne zijn de toch al hoge olieprijzen hard gestegen.

Ook in Nederland stijgt de gemiddelde adviesprijs voor een liter benzine vrijdag naar verwachting in recordtempo. De landelijke adviesprijs voor benzine bedraagt daar 2,265 euro per liter en voor diesel 1,935 euro per liter.