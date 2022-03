Siebrano Pique aangehouden en in verzekering gesteld

Siebrano Pique (42) is vandaag aangehouden en in verzekering gesteld, nadat hij zich vanmorgen bij de afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname had gemeld. Dit in verband met opruiing, belediging van het staatshoofd, smaad en laster.

Siebrano werd door de politie opgeroepen in verband met een onderzoek. De afgelopen dagen ging een filmpje viraal waarin de verdachte de president en zijn echtgenote zwaar beledigde. Ook zou hij naar eigen zeggen bij de woning van de president zijn geweest om verhaal bij hem te halen.

In dit filmpje noemde hij de president een saka saka, een mapima. Ook de first lady moest het ontgelden en kreeg ordinaire verwensingen naar het hoofd. Pique richtte zich op een ongemanierde wijze tot de president en zei daarbij tot tweemaal toe: “Chan, joe nanga Melisaa oeng ma bigi map***gpaolo“. Hij gaf aan de oorlog te verklaren aan de president en niet bang te zijn om hem uit te schelden.

Uren nadat het filmpje viraal ging bood hij zijn verontschuldigingen aan. Dit mocht echter niet baten; hij werd vandaag toen hij zich vrijwillig had aangemeld na te zijn voorgeleid bij een hulpofficier in verzekering gesteld.