Onjuist bericht Times of Suriname: Suriname stemt wel voor VN-Resolutie tegen Rusland

De Surinaamse regering heeft vandaag expliciet laten weten dat er absoluut geen sprake is van het onthouden van stemmen voor de VN-Resolutie tegen Rusland, zoals de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag prominent op haar voorpagina beweert.

Volgens de regering klopt de informatie als zou Suriname zich hebben onthouden van stemmen voor de VN-Resolutie ‘AGGRESSION AGAINST UKRAINE’ niet. “Duidelijkheidshalve geven wij aan dat Suriname wel heeft deelgenomen aan de stemming. Suriname stemde VOOR deze resolutie” aldus de regering.

In onderstaand overzicht is het resultaat van de stemming ook terug te zien.

Op de 11e speciale spoedsessie van de United Nations General Assembly, van 28 februari tot en met 02 maart 2022. is gestemd over de veroordeling van Rusland voor de invasie en militaire agressie jegens Oekraïne. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) benadrukt dat Suriname vóór de resolutie gestemd heeft.

‘Vanaf het begin van het conflict was het standpunt van Suriname duidelijk’ zei de bewindsman in reactie op berichtgeving als zou Suriname zich hebben onthouden van stemmen. ‘Ook op het scherm van de Verenigde Naties staat duidelijk aangegeven dat Suriname groen is gekleurd, hetgeen betekent dat we vóór hebben gestemd. Suriname heeft op basis van internationaal geaccepteerde principes van territoriale soevereiniteit alsook op basis van internationale orde en internationaal recht de invasie en agressie van Rusland jegens Oekraïne sterk veroordeeld.’

Het ministerie van BIBIS had reeds op 24 februari jongstleden melding gemaakt van het standpunt van Suriname welke in lijn was met de regionale statement van de Caribische gemeenschap (CARICOM), uitgegeven door de ministers van Buitenlandse Zaken.

‘Suriname is voorstander van democratische principes en de internationale rechtsorde en daar zullen wij altijd inkomen en tegen ageren als die aan de orde zijn’ wenst de Minister nogmaals te benadrukken.