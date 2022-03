24-jarige krijgt doos uit Nederland met 1 kilo hasj 

De 24-jarige Anjali C. is woensdagmiddag aangehouden bij een postbedrijf in Suriname. Dit nadat zij een pakket met daarin 1.000 gram vermoedelijk hasj vanuit Nederland ontving.

De verdachte kreeg een doos met daarin levensmiddelen van een kennis uit Nederland. Tijdens visitatie stuitte de douane op onregelmatigheden in het pakket. Tussen de levensmiddelen werden twee dozen poederzeep aangetroffen. In die dozen zaten drugs verborgen.

De jonge vrouw verklaarde niets af te weten van de zaak. Ze werd gisteren terstond aangehouden. Het pakket is overgedragen aan de Narcotica Brigade. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Anjali in verzekering gesteld.

De doos met daarin drugs is door de politie in beslag genomen.